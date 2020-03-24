Ведунья в кепке «отмыла от негатива» 200 тысяч рублей и пачку долларов, оставив петербурженку со сторублёвой купюрой и газетой

200 тысяч рублей, больше 400 долларов и 5 немецких марок исчезли из дома петербургской пенсионерки после обряда снятия порчи. В вольных манипуляциях руками подозревают незнакомку с улицы.



Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, в полицию обратилась 83-летняя петербурженка. Она рассказала о том, что накануне днём разговорилась с прохожей и, узнав о её сверхспособностях, позвала в квартиру на Звёздной, 22. Пенсионерка выложила перед новой знакомой накопленные купюры, а когда очнулась, ни «ведуньи», ни денег уже не было.

