Ведунья в кепке «отмыла от негатива» 200 тысяч рублей и пачку долларов, оставив петербурженку со сторублёвой купюрой и газетой
200 тысяч рублей, больше 400 долларов и 5 немецких марок исчезли из дома петербургской пенсионерки после обряда снятия порчи. В вольных манипуляциях руками подозревают незнакомку с улицы.
Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, в полицию обратилась 83-летняя петербурженка. Она рассказала о том, что накануне днём разговорилась с прохожей и, узнав о её сверхспособностях, позвала в квартиру на Звёздной, 22. Пенсионерка выложила перед новой знакомой накопленные купюры, а когда очнулась, ни «ведуньи», ни денег уже не было.
Полиция обнаружила следы пальцев рук, 100 рублей и газету, с помощью которой проводилось «отмывание» денег от негативной энергии. Теперь правоохранители ищут 45-летнюю женщину в серой кепке, чтобы пообщаться с ней в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество».