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24.03.2020 09:50
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Ведунья в кепке «отмыла от негатива» 200 тысяч рублей и пачку долларов, оставив петербурженку со сторублёвой купюрой и газетой

200 тысяч рублей, больше 400 долларов и 5 немецких марок исчезли из дома петербургской пенсионерки после обряда снятия порчи. В вольных манипуляциях руками подозревают незнакомку с улицы.

Как стало известно «Фонтанке» 24 марта, в полицию обратилась 83-летняя петербурженка. Она рассказала о том, что накануне днём разговорилась с прохожей и, узнав о её сверхспособностях, позвала в квартиру на Звёздной, 22. Пенсионерка выложила перед новой знакомой накопленные купюры, а когда очнулась, ни «ведуньи», ни денег уже не было.

Полиция обнаружила следы пальцев рук, 100 рублей и газету, с помощью которой проводилось «отмывание» денег от негативной энергии. Теперь правоохранители ищут 45-летнюю женщину в серой кепке, чтобы пообщаться с ней в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество».

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Комментарии (3)

prosto_5e4ce2877d5fb
Пять немецких марок были почтовыми?
COVID-2036
тема не раскрыта. негатив-то ушел?
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