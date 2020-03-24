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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 00:13
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Молдаване бросили на пандемию армию

Власти Молдавии вводят запрет на посещение парков и других публичных мест отдыха с 25 марта. Как сообщил премьер-министр республики Ион Кику на брифинге по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, к поддержанию порядка будет привлечена армия.

"Начиная с 25 марта в городах вводится ограничение на посещение парков и других публичных зон, где собираются люди. Это очень жесткая, но абсолютно необходимая мера для остановки распространения коронавируса. МВД и Минобороны будут ответственны за соблюдение этих ограничительных мер жителями республики", - сказал Кику. По его словам, привлечение армии обсуждалось с президентом страны, главнокомандующим Вооруженными силами Игорем Додоном, сообщает ТАСС

Ранее парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать предварительно до 15 мая. В стране 109 заболевших новым коронавирусом.

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