Дзюба опубликовал в инстаграме картинку с обезьянами рядом с собой и темнокожими игроками "Зенита"

«Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», – цитирует Sport24 представителя FARE.

Напомним, в августе 2019 года Малком уже оказывался в центре расистского скандала. В дебютном матче бразильского нападающего за "Зенит" фанаты вывесили на вираже баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям». Западная пресса увидела в этом оскорбление на национальной почве.