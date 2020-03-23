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23.03.2020 22:35
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Дзюба опубликовал в инстаграме картинку с обезьянами рядом с собой и темнокожими игроками "Зенита"

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме картинку, где сравнил игроков петербургской команды сравнили с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».

В числе прочих на фото отмечены темнокожие игроки "Зенита" - Малком, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос. Их Дзюба назвал по-испански своими детьми.

«Это браво. Ракицкий похож больше всех», – написал также Дзюба.

Шутку нападающего "Зенита" уже прокомментировали в организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE).

«Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями», – цитирует Sport24 представителя FARE.

Напомним, в августе 2019 года Малком уже оказывался в центре расистского скандала. В дебютном матче бразильского нападающего за "Зенит" фанаты вывесили на вираже баннер со словами: «Спасибо руководству за верность традициям». Западная пресса увидела в этом оскорбление на национальной почве.

Фото: скриншот сторис Артема Дзюбы/instagram.com

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