Дети на отдыхе: пяток мальчишек, катающихся на троллейбусе снаружи, заметили на Невском проспекте в центре Петербурга горожане. Кто-то ухватился за лестницу, кто-то взобрался на крышу к самым рогам.



«Чтобы не подхватить «корону» в транспорте, школоте приходится ездить вне транспорта», — шутит очевидец, публикуя фотографию 23 марта в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, юные зацеперы не пострадали. В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» сообщили, что фотография сделана не сегодня: данный троллейбус 23 марта работает на другом маршруте.