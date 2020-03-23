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23.03.2020 12:51
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Дети повисли на троллейбусе на Невском, один полез на крышу

Дети на отдыхе: пяток мальчишек, катающихся на троллейбусе снаружи, заметили на Невском проспекте в центре Петербурга горожане. Кто-то ухватился за лестницу, кто-то взобрался на крышу к самым рогам.

«Чтобы не подхватить «корону» в транспорте, школоте приходится ездить вне транспорта», — шутит очевидец, публикуя фотографию 23 марта в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, юные зацеперы не пострадали. В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» сообщили, что фотография сделана не сегодня: данный троллейбус 23 марта работает на другом маршруте.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com

Подобное развлечение небезопасно. Прошлой весной 12-летний мальчик, таким же образом «катавшийся» на троллейбусе, получил тяжёлые травмы.

«Горэлектротранс» призывает и родителей, и участников дорожного движения обращать внимание на школьников, особенно на каникулах и во время удалённой учёбы. Взрослые должны разъяснить детям возможные последствия такого поведения. Если вы, будучи пассажиром общественного транспорта, заметите зацепера, незамедлительно сообщите об этом водителю или кондуктору: водитель обязан остановиться при первой возможности, чтобы предотвратить риски. Если вы прохожий или другой участник движения, позвоните в полицию и передайте информацию о месте и маршруте общественного транспорта, опять же, чтобы она дошла до водителя. Сложность в том, что водители, как правило, не видят зацеперов: те находятся в «слепой зоне». И тут предотвратить трагедию могут как раз очевидцы.

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Комментарии (1)

ProstoZloy
Это как раз тот случай, когда сотня камер видеофиксации с купюроприемниками не стоят одного сотрудника ППС.
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