Дети на отдыхе: пяток мальчишек, катающихся на троллейбусе снаружи, заметили на Невском проспекте в центре Петербурга горожане. Кто-то ухватился за лестницу, кто-то взобрался на крышу к самым рогам.
«Чтобы не подхватить «корону» в транспорте, школоте приходится ездить вне транспорта», — шутит очевидец, публикуя фотографию 23 марта в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, юные зацеперы не пострадали. В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» сообщили, что фотография сделана не сегодня: данный троллейбус 23 марта работает на другом маршруте.
Подобное развлечение небезопасно. Прошлой весной 12-летний мальчик, таким же образом «катавшийся» на троллейбусе, получил тяжёлые травмы.
«Горэлектротранс» призывает и родителей, и участников дорожного движения обращать внимание на школьников, особенно на каникулах и во время удалённой учёбы. Взрослые должны разъяснить детям возможные последствия такого поведения. Если вы, будучи пассажиром общественного транспорта, заметите зацепера, незамедлительно сообщите об этом водителю или кондуктору: водитель обязан остановиться при первой возможности, чтобы предотвратить риски. Если вы прохожий или другой участник движения, позвоните в полицию и передайте информацию о месте и маршруте общественного транспорта, опять же, чтобы она дошла до водителя. Сложность в том, что водители, как правило, не видят зацеперов: те находятся в «слепой зоне». И тут предотвратить трагедию могут как раз очевидцы.