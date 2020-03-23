За выходные и пятницу — с 20 по 22 марта — в Петербурге и Ленинградской области произошло 1097 дорожных аварий, причем на петербургских дорогах происшествий было заметно меньше обычного. Такие цифры наблюдались в первой половине января, когда на дорогах Петербурга было еще довольно спокойно после новогодних праздников.

Как сообщает 23 марта Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за минувшие три дня инспекторы ДПС зафиксировали в Петербурге 896 дорожных аварий — если усреднить, это менее 300 ДТП за сутки. Согласно опубликованной в группе ГИБДД статистике, последний раз такое в городе было 14 января.

Пострадавшие были в 19 случаях. Травмы получили 24 человека, включая двоих детей. Один пострадал в ночном ДТП на Садовой улице. В половине двенадцатого ночи 20 марта автомобиль Toyota врезался в дом 95. Легкие травмы получили 20-летняя пассажирка и ребенок 8 лет. Как отмечает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Адмиралтейскому району, оба пострадавших были не пристегнуты.

Погибших в Петербурге не было. Однако тяжелые травмы получил пассажир автомобиля на КАД в Московском районе города. Вечером 21 марта водитель Volkswagen совершил аварийную остановку, и в «немца» въехала «Тойота». От удара «Фольксваген» отбросило на мужчину, который в этот момент находился на проезжей части. Утро же субботы отметилось несколькими «перевертышами». Авария на Кузнецовской улице, где легковушка опрокинула микроавтобус и пострадали трое, попала на видео.



В целом же на дорогах Петербурга было относительно тихо по сравнению с обычными выходными. Вероятно, многие автомобилисты из-за коронавируса предпочли остаться дома. То, что петербургские дороги стали менее загруженными, заметили и аналитики «Яндекс.Пробок». Так, утром понедельника, 23 марта, максимальная загруженность городских дорог составила всего 4 балла, что на 2 балла меньше обычного. И даже в метро народу стало меньше: 21 марта «Петербургский метрополитен» сообщал, что пассажиропоток подземки на фоне коронавируса упал на 25%.



В Ленобласти же аварийность ниже не стала. За минувшие три дня в регионе зафиксировали 201 ДТП, в том числе 17 — с пострадавшими. Травмы получили 24 человека, среди которых один ребенок. Один человек погиб. На 47-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе автомобиль BMW врезался в ехавший перед ним грузовик и загорелся. Когда легковой автомобиль потушили, внутри нашли тело мужчины. Грузовик, как выяснилось позднее, принадлежит дорожникам. Около восьми часов вечера 20 марта на 74-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 48-летняя женщина на автомобиле Scion xA, двигаясь в сторону Мурманска, по касательной столкнулась с грузовиком, после чего не справилась с управлением, выехала на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с автомобилем Skoda Octavia, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. За рулем «Шкоды» был 50-летний житель Гатчины, уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД. В результате ДТП пострадали четыре человека. Оба водителя получили тяжелые травмы, а два пассажира «Шкоды» — 43-летний мужчина и 26-летняя женщина — средней тяжести. Всех пострадавших доставили в шлиссельбургскую больницу.

Еще одно серьезное ДТП произошло в 20 километрах от вечернего уже утром 21 марта. По данным ГИБДД, около 8:40 на 94-м километре трассы «Кола» 52-летний мужчина на автомобиле Hyundai столкнулся с грузовиком Iveco под управлением 41-летнего мужчины. В результате аварии травмы средней степени тяжести получили пассажиры «Хёндэ»: 68-летний мужчина и 41-летняя женщина.

