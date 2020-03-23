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23.03.2020 12:05
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Петербургские городские перевозчики в 2020 году закупят 110 автобусов и 48 троллейбусов

ГУП «Пассажиравтотранс» намерено в 2020 году закупить еще 110 автобусов. Более половины — на газомоторном топливе.

О планах по закупкам 23 марта рассказал глава комтранса Александр Головин в ходе правительственного совещания. По его словам, на газомоторном топливе будут ездить 60 автобусов; по 25 будет приобретено автобусов большого и особо большого класса. Напомним, в 2019 году ПАТ закупил 200 автобусов в лизинг.

«Горэлектротранс», в свою очередь, закупит 48 троллейбусов. Ранее он же на трех аукционах выбрал подрядчика по финансовому лизингу для приобретения 142 троллейбусов.

Кроме того, в 2020 году в петербургском метро ждут 56 новых вагонов по контракту с ОЭВРЗ от 2015 года.

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Комментарии (1)

Pupin
А трамваи будут закупать? У трамваев самый старый подвижной состав в городе.
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