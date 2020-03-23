Петербургские городские перевозчики в 2020 году закупят 110 автобусов и 48 троллейбусов

ГУП «Пассажиравтотранс» намерено в 2020 году закупить еще 110 автобусов. Более половины — на газомоторном топливе.



О планах по закупкам 23 марта рассказал глава комтранса Александр Головин в ходе правительственного совещания. По его словам, на газомоторном топливе будут ездить 60 автобусов; по 25 будет приобретено автобусов большого и особо большого класса. Напомним, в 2019 году ПАТ закупил 200 автобусов в лизинг.

«Горэлектротранс», в свою очередь, закупит 48 троллейбусов. Ранее он же на трех аукционах выбрал подрядчика по финансовому лизингу для приобретения 142 троллейбусов.