В Коломягах грабители связали скотчем охранника и отправились хозяйничать по офисам. Уходя, взяли важные улики
Трое неизвестных отправились на ночную прогулку по офисам в Приморском районе Петербурга. Охранника пленили, двери взломали, а после скрылись, прихватив с собой компьютер с записями камер видеонаблюдения.
Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне около часа ночи мужчины в чёрном перелезли через забор и вломились в бытовку в Макулатурном переулке, 7. Пункт охраны находится при административном здании, где расположены офисы производственных компаний. В итоге охранника быстро связали скотчем, забрали у него ключи. После этого грабители отправились на обход помещений, вскрывая замки неаккуратно и в спешке.
Спустя час-полтора пленнику удалось освободиться. Он тут же позвонил родным, а те связались с полицией. Приехавшие на место правоохранители никого не нашли. Более того, преступники забрали с собой монитор и системный блок видеонаблюдения. Из улик оставили лишь свои отпечатки. Для оценки общего ущерба компаниям-арендаторам придётся провести ревизию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В начале марта от рук неизвестных пострадал сторож стройки в Невском районе. Пока трое обследовали площадку с неясными целями, он до утра пытался выбраться из контейнера.