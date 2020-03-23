В Коломягах грабители связали скотчем охранника и отправились хозяйничать по офисам. Уходя, взяли важные улики

Трое неизвестных отправились на ночную прогулку по офисам в Приморском районе Петербурга. Охранника пленили, двери взломали, а после скрылись, прихватив с собой компьютер с записями камер видеонаблюдения.



Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне около часа ночи мужчины в чёрном перелезли через забор и вломились в бытовку в Макулатурном переулке, 7. Пункт охраны находится при административном здании, где расположены офисы производственных компаний. В итоге охранника быстро связали скотчем, забрали у него ключи. После этого грабители отправились на обход помещений, вскрывая замки неаккуратно и в спешке.

