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23.03.2020 09:37
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В Коломягах грабители связали скотчем охранника и отправились хозяйничать по офисам. Уходя, взяли важные улики

Трое неизвестных отправились на ночную прогулку по офисам в Приморском районе Петербурга. Охранника пленили, двери взломали, а после скрылись, прихватив с собой компьютер с записями камер видеонаблюдения.

Как стало известно «Фонтанке» 23 марта, накануне около часа ночи мужчины в чёрном перелезли через забор и вломились в бытовку в Макулатурном переулке, 7. Пункт охраны находится при административном здании, где расположены офисы производственных компаний. В итоге охранника быстро связали скотчем, забрали у него ключи. После этого грабители отправились на обход помещений, вскрывая замки неаккуратно и в спешке.

Спустя час-полтора пленнику удалось освободиться. Он тут же позвонил родным, а те связались с полицией. Приехавшие на место правоохранители никого не нашли. Более того, преступники забрали с собой монитор и системный блок видеонаблюдения. Из улик оставили лишь свои отпечатки. Для оценки общего ущерба компаниям-арендаторам придётся провести ревизию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В начале марта от рук неизвестных пострадал сторож стройки в Невском районе. Пока трое обследовали площадку с неясными целями, он до утра пытался выбраться из контейнера.

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Комментарии (2)

Марат Капранов
дык это ж классика. На СВН ставится монитор, и ленивый охранник на кушетке гоняет балду.
Sibir_5e4d67bbb7aea
блок СВН ставить в будку охранника... мозгов вааще нет у нач. безопасности...
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