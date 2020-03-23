В Китае выздоровели почти все заразившиеся коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 5 120 человек, при этом почти 90% всех зараженных выздоровели, сообщает 23 марта государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.



Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 093 человек, из них 72 703 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 89,65% от общего числа заболевших, приводит сообщение РИА Новости.



Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 293 случая заражения, из них 117 с летальным исходом, смертность составила 0,88%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, были выявлены 67 800 случаев заражения, 3153 человека скончались, смертность составила 4,65%.

