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22.03.2020 17:32
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Докладывать МВД о нарушивших самоизоляцию там, где нет камер, будут медики

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что врачи будут сообщать в МВД о жителях региона, нарушивших самоизоляцию. Об этом чиновник написал 22 марта в своем Instagram.

«Если вас не застали дома наши врачи, которые обязаны брать тесты и осуществлять патронаж, информация о вашем отсутствии дома будет передана в правоохранительные органы», — заявил Никитин.

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Как обещал, последние данные по коронавирусу. У нас уже семь заражённых. Один человек уже вылечился. Все случаи заболевания - это завозные контакты из стран Европы. Все пациенты изолированы в инфекционной больнице. Контактные лица - на карантине на дому. Ежедневно количество приезжающих из-за границы наших соотечественников растёт. И сейчас крайне важно не допустить безответственности в поведении. Нельзя, вернувшись из неблагополучных стран, нарушать принятые нормы поведения. Мы настоятельно рекомендовали самоизолироваться на дому - не посещать работу, торговые центры и другие общественные места. Знаем, что эти рекомендации многими не соблюдались. Сейчас от рекомендаций перейдём к более строгим мерам. В случае, если вас не застали дома наши врачи, которые обязаны брать тесты и осуществлять патронаж, информация о вашем отсутсвии дома будет передана в правоохранительные органы. Давайте соблюдать установленные принципы безопасности. В целом, ситуация находится под контролем. Более 2,5 тысяч жителей области находятся под постоянным медицинским надзором. Они либо выезжали за границу, либо имели контакт с теми, у кого подтвердилось наличие вируса. У всех в настоящий момент самочувствие хорошее.

Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin)

Не соблюдающих условия самоизоляции губернатор пугает уголовной статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, хотя за подобное предусмотрена в первую очередь административная ответственность. Жителей столицы, например, сотрудники МВД штрафовали с санкции Роспотребнадзора, который разглядел на записи с домофона вышедшего выбросить мусор москвича.

Нижегородский губернатор подчеркнул, что коронавирусом заболели семь жителей области. Более 2,5 тысяч человек находятся под контролем медиков. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 22 марта, в России выявлено 367 случаев заболевания COVID-2019.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге за соблюдением карантина горожанами будут следить более 40 тысяч камер видеонаблюдения. Однако они к подобной московской системе «Умный город» не подключены и автоматически «выловить» с записей нарушителей невозможно.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Нет камер, значит надо самоизолировать в обычные камеры. Нечего МВД по пустякам беспокоить.
efela
чиновники считают, что медикам делать больше нечего? Ни и зачем медикам посещать изолированных, если те себя нормально чувствуют? Чтобы подцепить вирус и отнести его другим пациентам?
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