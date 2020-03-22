Докладывать МВД о нарушивших самоизоляцию там, где нет камер, будут медики

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что врачи будут сообщать в МВД о жителях региона, нарушивших самоизоляцию. Об этом чиновник написал 22 марта в своем Instagram.



«Если вас не застали дома наши врачи, которые обязаны брать тесты и осуществлять патронаж, информация о вашем отсутствии дома будет передана в правоохранительные органы», — заявил Никитин.

