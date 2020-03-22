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22.03.2020 11:45
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После землетрясения в хорватской столице улицы завалены камнями, сообщается о жертвах

Сильное землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло недалеко от столицы Хорватии Загреба. Об этом утром 22 марта говорят данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 05:24 по всемирному времени и в 08:24 по Москве. Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от Загреба на глубине десяти километров.

Местные жители в соцсетях делятся фотографиями полуразрушенных домов и заваленных камнями автомобилей.

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Друзья, в Загребе сильное землетрясение. Первый толчок случился около 6:30 утра, второй примерно в 7:00. Информации пока минимум. Магнитуда более 5 баллов по Рихтеру. В центре города есть разрушения. Частично поврежден один из шпилей кафедрального собора. Как только появится какая-то новая информация, будем сообщать ее в комментариях. _______________ #хорватия #загреб #землетрясение #землетрясениевзагребе

Публикация от Хорватия 🇭🇷 Истрия 🌺 Ровинь (@adrionik)

По данным хорватских СМИ, в результате землетрясения погиб 15-летний подросток. Также из-за сильных толчков частично обрушился шпиль местной ратуши.

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Комментарии (1)

Pilat
Бог не фраер, он всё видит. Карма настигла хорватов и в этот раз весьма быстро.
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