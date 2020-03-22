безантракта: в 13.00 Эрмитаж проведет онлайн-экскурсию по хранилищу западноевропейской мебели

Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа в Старой деревне — это не только комфортное «жилье» для экспонатов, но и возможность демонстрировать больше интересного. Здесь можно видеть придворные экипажи, художественную мебель, фресковую и станковую живопись, скульптуру, иконопись, находки археологических экспедиций, Галерею костюма, витражи, буддийскую скульптуру, двери усыпальницы Тамерлана, ювелирное искусство и оружие.

В обычное время все это можно посмотреть на экскурсиях. Но теперь экскурсии ушли в онлайн: на очередной читателям «Фонтанки» расскажут о том, как музей хранит и изучает западноевропейскую мебель.

