#безантракта: в 13.00 Эрмитаж проведет онлайн-экскурсию по хранилищу западноевропейской мебели
Реставрационно-хранительский центр Эрмитажа в Старой деревне — это не только комфортное «жилье» для экспонатов, но и возможность демонстрировать больше интересного. Здесь можно видеть придворные экипажи, художественную мебель, фресковую и станковую живопись, скульптуру, иконопись, находки археологических экспедиций, Галерею костюма, витражи, буддийскую скульптуру, двери усыпальницы Тамерлана, ювелирное искусство и оружие.
В обычное время все это можно посмотреть на экскурсиях. Но теперь экскурсии ушли в онлайн: на очередной читателям «Фонтанки» расскажут о том, как музей хранит и изучает западноевропейскую мебель.
Присоединяйтесь к трансляции Hermitage Online в онлайн-фестивале #безантракта 22 марта в 13.00.
Онлайн-фестиваль «Без антракта» — это ответ «Фонтанки.ру» и творческих коллективов Петербурга на необычные обстоятельства, в которые всех нас поставил коронавирус. На площадке фестиваля почти непрерывным марафоном идут лучшие театральные постановки, концерты, творческие встречи — большинство из них в прямом эфире! Сотрудники музеев и лекторы читают захватывающие лекции по истории искусств, проводят уникальные музейные экскурсии. В студию редакции приглашают самых интересных собеседников для интеллектуальной беседы. А библиотека записей — познавательных и развлекательных — расширяет выбор. Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью!