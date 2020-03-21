Семьдесят полицейских прочесывают петербургскую «Галерею». Нужное они определят по лицам посетителей

Полиция пришла в один из самых популярных торговых центров Петербурга. Близость к Московскому вокзалу и непростая обстановка в городе стали поводом для повышенного внимания к гостям из ближнего зарубежья.



Как стало известно «Фонтанке», 21 марта после девяти вечера 70 сотрудников полиции собрались в паркинге ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. В планах – пройтись по всем этажам торгового центра. Цель визита — проверка подозрительных обитателей магазинов, в том числе мигрантов.



Ранее полицейские по подозрению в разврате девочек задержали 32-летнего инженера. По версии следствия, промышлял мужчина в примерочных «Галереи».

