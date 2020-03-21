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21.03.2020 22:19
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Семьдесят полицейских прочесывают петербургскую «Галерею». Нужное они определят по лицам посетителей

Полиция пришла в один из самых популярных торговых центров Петербурга. Близость к Московскому вокзалу и непростая обстановка в городе стали поводом для повышенного внимания к гостям из ближнего зарубежья.

Как стало известно «Фонтанке», 21 марта после девяти вечера 70 сотрудников полиции собрались в паркинге ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. В планах – пройтись по всем этажам торгового центра. Цель визита — проверка подозрительных обитателей магазинов, в том числе мигрантов.

Ранее полицейские по подозрению в разврате девочек задержали 32-летнего инженера. По версии следствия, промышлял мужчина в примерочных «Галереи».

В условиях пандемии коронавируса, который хозяйничает в мире, закрывая на карантин целый страны, в Петербурге запрещены массовые мероприятия. Торговые центры пока еще работают, но посетителей в них заметно убавилось. Горожане предпочитают оставаться дома.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 21 марта, подтверждено больше 264 тысяч случаев заражения в 186 странах и территориях, 9 840 летальных исходов. Регионы-лидеры по количеству заболевших: Китай, Италия, Испания. В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 – в Петербурге. Выписаны по выздоровлению 16 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Там не разово, а постоянно патрулировать надо. И вокруг Галереи тоже. Тогда будет порядок.
krasnonosov
Придется диаспоре раскошелиться в эту ночь, выручая задержанных.
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