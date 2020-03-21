Семьдесят полицейских прочесывают петербургскую «Галерею». Нужное они определят по лицам посетителей
Полиция пришла в один из самых популярных торговых центров Петербурга. Близость к Московскому вокзалу и непростая обстановка в городе стали поводом для повышенного внимания к гостям из ближнего зарубежья.
Как стало известно «Фонтанке», 21 марта после девяти вечера 70 сотрудников полиции собрались в паркинге ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. В планах – пройтись по всем этажам торгового центра. Цель визита — проверка подозрительных обитателей магазинов, в том числе мигрантов.
Ранее полицейские по подозрению в разврате девочек задержали 32-летнего инженера. По версии следствия, промышлял мужчина в примерочных «Галереи».
В условиях пандемии коронавируса, который хозяйничает в мире, закрывая на карантин целый страны, в Петербурге запрещены массовые мероприятия. Торговые центры пока еще работают, но посетителей в них заметно убавилось. Горожане предпочитают оставаться дома.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 21 марта, подтверждено больше 264 тысяч случаев заражения в 186 странах и территориях, 9 840 летальных исходов. Регионы-лидеры по количеству заболевших: Китай, Италия, Испания. В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 14 – в Петербурге. Выписаны по выздоровлению 16 человек.