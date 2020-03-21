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21.03.2020 21:35
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Новые заражённые прибыли в Россию из Турции и Швейцарии

Оперативный штаб Москвы вычислил, какими рейсами летели заражённые коронавируса. Об этом 21 марта сообщает Роспотребнадзор.

В частности, заражённые летели рейсом SU 2381 «Женева – Москва» 09.03.2020, а также ТК 419 «Стамбул - Москва» 15.03.2020. «Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», — просит оперативный штаб.

Турция как раз сегодня, 21 марта, прекращает авиасообщение с 46-ю странами, при этом России в списке нет. За сутки в Турции количество заражённых достигло 670, скакнув вдвое. В Швейцарии тем временем 6 тысяч заражённых. На 20 марта, по данным Всемирной организации здравоохранения, 234 тысячи заражённых.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
круто... 10го марта у турок вроде только 2-4 было...
260709341
Есть информация о том, какими рейсами прилетели заболевшие в Петербурге?
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