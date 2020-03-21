Коронавирус взялся за молодых. В Петербурге госпитализированы две туристки, побывавшие в Европе

Ещё у двух петербурженок диагностировали коронавирус после возвращения из Европы. Об этом рассказали в городском оперштабе по борьбе с болезнью 21 марта.



32-летняя туристка вернулась из Австрии 12 марта, через шесть дней её госпитализировали в Боткина с симптомами ОРВИ. 22-летняя горожанка путешествовала по Германии и Чехии, вернулась в Петербург 7 марта, а 19 марта её забрали в инфекционную больницу с симптомами простуды. Обе пациентки находятся в удовлетворительном состоянии.



Всего на сегодняшний день в Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы. В России количество заболевших достигло 306 человек.

