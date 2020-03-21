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21.03.2020 17:18
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Коронавирус взялся за молодых. В Петербурге госпитализированы две туристки, побывавшие в Европе

Ещё у двух петербурженок диагностировали коронавирус после возвращения из Европы. Об этом рассказали в городском оперштабе по борьбе с болезнью 21 марта.

32-летняя туристка вернулась из Австрии 12 марта, через шесть дней её госпитализировали в Боткина с симптомами ОРВИ. 22-летняя горожанка путешествовала по Германии и Чехии, вернулась в Петербург 7 марта, а 19 марта её забрали в инфекционную больницу с симптомами простуды. Обе пациентки находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего на сегодняшний день в Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы. В России количество заболевших достигло 306 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

22ilves
Каким местом эти молодые думали, отправлясь в тур, если корона в Европе уже с января?
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