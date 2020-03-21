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21.03.2020 16:37
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Мобильная лаборатория в Пулково проверила 350 человек на коронавирус. Уже известны результаты

Специалисты Роспотребнадзора приняли 20 марта 1044 человека для сдачи анализа на коронавирус, из которых 350 воспользовались мобильной лабораторией в Пулково. Об этом 21 марта пишет 47news.

Экспресс-тест ни у кого не выявил положительного результата на Covid-2019. Отмечается, что все сдавшие анализы — мазок носа и горла — получат СМС-сообщение либо письмо на электронную почту с окончательными результатами анализа.

Напомним, об открытии в Пулково первого мобильного пункта проверки на коронавирус «Фонтанка» сообщала накануне.

В Петербурге 340 человек лежат в больнице имени Боткина с подозрением на коронавирус. Подтверждены 14 случаев новой инфекции.

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