Мобильная лаборатория в Пулково проверила 350 человек на коронавирус. Уже известны результаты

Специалисты Роспотребнадзора приняли 20 марта 1044 человека для сдачи анализа на коронавирус, из которых 350 воспользовались мобильной лабораторией в Пулково. Об этом 21 марта пишет 47news.



Экспресс-тест ни у кого не выявил положительного результата на Covid-2019. Отмечается, что все сдавшие анализы — мазок носа и горла — получат СМС-сообщение либо письмо на электронную почту с окончательными результатами анализа.



Напомним, об открытии в Пулково первого мобильного пункта проверки на коронавирус «Фонтанка» сообщала накануне.

