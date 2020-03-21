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21.03.2020 10:20
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В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве жены и ее родителей на глазах детей

В ночь на 21 марта в Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве своей жены, а также тестя и тещи. Как сообщает Следственный комитет по столице, убийство произошло на глазах двух детей.

По версии следствия, мужчина «нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения, ее родителям 1959 и 1960 годов рождения», — говорится в сообщении СК. Они скончались на месте. После этого мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сам сообщил о преступлении.

Все это время в квартире находились двое детей — физически они не пострадали. Их передали родственникам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Природой в мужчину заложено не бить женщину, изначально она не воспринимается, как конкурент, соперник, союзник, но это исчезает, если женщина не является по факту женой для мужа, не является союзником, а выступает врагом, постоянным оппонентом.
daisychain
На 999 случаев "мужчина женщину не тронет, даже если она стерва, поливает его дерьмом, распускает руки и швыряется посудой" - приходится один, тот самый тысячный... при котором бабонька или отправляется в морг, или в реанимацию.
И вот ведь что интересно: все женщины-мужеубийцы получают смешные сроки или их вообще отмазывают, потому что "ах, ее довел муж, ах, он к ней придирался, он был домашним тираном" - так почему бы такую же терпимость не проявлять к мужьям стерв? Тогда, глядишь, и семейных скандалов поубавилось бы.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Большинство наших женщин, выйдя за муж, продолжают жить в семьях своих родителей, с мнением мужа считаться не принято, можно спокойно поливать мужа грязью на весь город, гадости делать, шарить по карманам, за поносные слова женщины никогда не отвечают. Но бывают редкие исключения, вот один из них.
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