В Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве жены и ее родителей на глазах детей

В ночь на 21 марта в Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве своей жены, а также тестя и тещи. Как сообщает Следственный комитет по столице, убийство произошло на глазах двух детей.



По версии следствия, мужчина «нанёс множественные удары ножом супруге 1982 года рождения, ее родителям 1959 и 1960 годов рождения», — говорится в сообщении СК. Они скончались на месте. После этого мужчина позвонил своим родителям и в правоохранительные органы и сам сообщил о преступлении.



Все это время в квартире находились двое детей — физически они не пострадали. Их передали родственникам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

