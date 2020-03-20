Главное о коронавирусе в Петербурге за пятницу, 20 марта: банки прощают долги, туроператоры - все, школьникам не продлевают каникулы

Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Петербурге. Прирост больных в стране составил 27 %, общее количество — 253.

В глубокое пике пятница, 20 марта, отправила туристический бизнес. О месячном прекращении деятельности за рубежом объявили операторы «Пегас туристик» и Anex Tour. Соответственно, без работы остаются их «штатные» чартерные перевозчики «Пегас Флай», Nord Wind, «Уральские авиалинии», Azur Air.

«Пегас туристик» продолжает продавать туры на май 2020 года, выставляя клиентам ценник в валюте по курсу на несколько рублей дороже утвержденного ЦБ.



На фоне европейской борьбы с коронавирусом петербургские меры кажутся символическими. Лондон закрывает все рестораны, пабы, спортзалы, Израиль усадил своих граждан на недельный карантин под страхом наказания, в Швейцарии запретили собираться компаниями более пяти человек. В Петербурге представители власти спорят, надо ли ограничивать посещение мест общего пользования количеством не более 50 человек.

В подвешенном состоянии остаются школьники. Весенние каникулы с 23 по 30 марта могут не продлить, несмотря на коронавирус, в то время как система дистанционного обучения, выяснила «Фонтанка», находится в зачаточном состоянии и малопригодна для эффективного образовательного процесса.

Росавиация 20 марта заявила о создании рабочей группы по эвакуации туристов из зарубежных стран. По оценкам Ростуризма, за рубежом находятся около 100 тысяч организованных путешественников. Количество самостоятельных не поддается подсчету. О проблеме властям было известно в начале недели. Большая группа туристов, застрявшая в Марокко, подает сигнал SOS с 15 марта. Вывозить россиян будут «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7.

