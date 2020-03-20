Главное о коронавирусе в Петербурге за пятницу, 20 марта: банки прощают долги, туроператоры - все, школьникам не продлевают каникулы
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Петербурге. Прирост больных в стране составил 27 %, общее количество — 253.
В глубокое пике пятница, 20 марта, отправила туристический бизнес. О месячном прекращении деятельности за рубежом объявили операторы «Пегас туристик» и Anex Tour. Соответственно, без работы остаются их «штатные» чартерные перевозчики «Пегас Флай», Nord Wind, «Уральские авиалинии», Azur Air.
«Пегас туристик» продолжает продавать туры на май 2020 года, выставляя клиентам ценник в валюте по курсу на несколько рублей дороже утвержденного ЦБ.
На фоне европейской борьбы с коронавирусом петербургские меры кажутся символическими. Лондон закрывает все рестораны, пабы, спортзалы, Израиль усадил своих граждан на недельный карантин под страхом наказания, в Швейцарии запретили собираться компаниями более пяти человек. В Петербурге представители власти спорят, надо ли ограничивать посещение мест общего пользования количеством не более 50 человек.
В подвешенном состоянии остаются школьники. Весенние каникулы с 23 по 30 марта могут не продлить, несмотря на коронавирус, в то время как система дистанционного обучения, выяснила «Фонтанка», находится в зачаточном состоянии и малопригодна для эффективного образовательного процесса.
Росавиация 20 марта заявила о создании рабочей группы по эвакуации туристов из зарубежных стран. По оценкам Ростуризма, за рубежом находятся около 100 тысяч организованных путешественников. Количество самостоятельных не поддается подсчету. О проблеме властям было известно в начале недели. Большая группа туристов, застрявшая в Марокко, подает сигнал SOS с 15 марта. Вывозить россиян будут «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7.
Петербургским туристам для карантина уготован пансионат «Заря» в Репино. Его максимальная вместимость — 500 человек. Если Росавиация все же начнет возвращать путешественников на родину, «Зари» надолго не хватит.
Банк России 20 марта вмешался в пандемию. Переболеть коронавирусом в каком-то смысле станет экономически выгодно. ЦБ рекомендует кредиторам не назначать пени и штрафы физлицам, если они предоставят справку о новой болезни, и не обращать взыскание на залоговую недвижимость.
В Пулково открылась мобильная лаборатория по диагностике коронавируса. Ориентированная на пассажиров, она пользуется спросом у горожан. Основных причин тому две — скорость тестирования (трата 10 минут времени и результаты через сутки) и отсутствие жестких требований к документам. В петербургских стационарах, чтобы пройти тест на коронавирус, необходимы полис ОМС и ряд формальностей.
В мире по состоянию на вечер 20 марта зарегистрированы 256 879 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 10 540. Острейшая вспышка наблюдается в Германии, Нидерландах, Швейцарии. Италию и Испанию продолжает лихорадить.