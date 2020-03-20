«Надо сокращать бонусы менеджменту и дивиденды». Набиуллина рассказала, чем банки могут сейчас помочь экономике
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 20 марта заявила, что возможности российских банков по кредитованию экономики составляют около 2,3 трлн рублей.
«Необходимости поддерживать сейчас саму финансовую систему нет», — заявила Набиуллина. По ее словам, за последнее время банки накопили достаточный запас прочности, и денег у них на поддержку предприятий и кредитование граждан есть.
«Но надо сокращать бонусы менеджменту и дивиденды», — посоветовала глава Центробанка.
Ранее ЦБ опубликовал рекомендации для поддержания кредитной активности в экономике России в условиях новых вызовов.