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20.03.2020 15:31
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«Надо сокращать бонусы менеджменту и дивиденды». Набиуллина рассказала, чем банки могут сейчас помочь экономике

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 20 марта заявила, что возможности российских банков по кредитованию экономики составляют около 2,3 трлн рублей.

«Необходимости поддерживать сейчас саму финансовую систему нет», — заявила Набиуллина. По ее словам, за последнее время банки накопили достаточный запас прочности, и денег у них на поддержку предприятий и кредитование граждан есть.

«Но надо сокращать бонусы менеджменту и дивиденды», — посоветовала глава Центробанка.

Ранее ЦБ опубликовал рекомендации для поддержания кредитной активности в экономике России в условиях новых вызовов.

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Комментарии (5)

260566471
Надо что бы как в 1917 "долбануло" по полной, что бы пошло "вхождение в реальность " ? Тут это мы пишем уже огромное количество лет в "комментах". Почувствовали "жареное".
klapaucius
На что замахнулась, когда сам президент заявил, что доходы руководства в десятки раз выше, чем у рядовых сотрудников - это нормальная практика.
hal9000
Набиуллина жестокая женщина...она даст всем просраться...!
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