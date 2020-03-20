Со следующей недели в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения. Во Фрунзенском районе водителей потеснят для прокладки водопровода, а в Красносельском до лета будут ремонтировать путепровод.



Как сообщает 20 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 23 марта по 5 апреля ограничат движение транспорта по Тамбовской улице от Прилукской улицы до Курской улицы. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет прокладывать там водопровод.

С 24 марта по 22 июля из-за ремонта Лиговского путепровода будет ограничено движение по Таллинскому шоссе от дома 155 и по проспекту Маршала Жукова до улицы Стойкости. На это же время закроют движение по Безымянной улице в Старо-Паново в створе Таллинского шоссе. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».