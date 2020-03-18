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18.03.2020 13:38
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Ремонт закроет «карманы» на Оптиков. Улицу Профессора Попова ограничат, чтобы проложить кабель

В конце недели в Петербурге вступят в силу новые перекрытия и ограничения движения по трем адресам. Водителей потеснят для ремонта дороги и тротуара, а также для того, чтобы проложить электрокабель, сообщает 18 марта Государственная административно-техническая инспекция.

В пятницу, 20 марта, ограничат движение транспорта по Шлиссельбургскому проспекту от улицы Дмитрия Устинова до Славянского моста. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует там тротуар и бортовой камень. Ограничения будут действовать до 30 апреля.

Фото: ГАТИ Петербурга

Также с 20 марта в связи с работами ПАО «Ленэнерго» по прокладке электрокабеля закрывается направление движения по улице Профессора Попова:

  • до 4 апреля — от проспекта Медиков до Вяземского переулка,
  • до 31 марта — от Вяземского переулка до улицы Даля.


Фото: ГАТИ Петербурга

Помимо этого, в связи с ремонтом дорожного покрытия, который выполнит ООО «СК «Орион плюс», закрывается движение по боковым проездам на улице Оптиков:

  • с 21 марта по 4 апреля — по боковому проезду четной стороны улицы Оптиков от улицы Никифорова до Яхтенной улицы;
  • с 5 по 14 апреля — по боковому проезду нечетной стороны улицы Оптиков от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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