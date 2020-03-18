Ремонт закроет «карманы» на Оптиков. Улицу Профессора Попова ограничат, чтобы проложить кабель
В конце недели в Петербурге вступят в силу новые перекрытия и ограничения движения по трем адресам. Водителей потеснят для ремонта дороги и тротуара, а также для того, чтобы проложить электрокабель, сообщает 18 марта Государственная административно-техническая инспекция.
В пятницу, 20 марта, ограничат движение транспорта по Шлиссельбургскому проспекту от улицы Дмитрия Устинова до Славянского моста. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует там тротуар и бортовой камень. Ограничения будут действовать до 30 апреля.
Также с 20 марта в связи с работами ПАО «Ленэнерго» по прокладке электрокабеля закрывается направление движения по улице Профессора Попова:
- до 4 апреля — от проспекта Медиков до Вяземского переулка,
- до 31 марта — от Вяземского переулка до улицы Даля.
Помимо этого, в связи с ремонтом дорожного покрытия, который выполнит ООО «СК «Орион плюс», закрывается движение по боковым проездам на улице Оптиков:
- с 21 марта по 4 апреля — по боковому проезду четной стороны улицы Оптиков от улицы Никифорова до Яхтенной улицы;
- с 5 по 14 апреля — по боковому проезду нечетной стороны улицы Оптиков от Туристской улицы до Шуваловского проспекта.