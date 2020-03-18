В конце недели в Петербурге вступят в силу новые перекрытия и ограничения движения по трем адресам. Водителей потеснят для ремонта дороги и тротуара, а также для того, чтобы проложить электрокабель, сообщает 18 марта Государственная административно-техническая инспекция.



В пятницу, 20 марта, ограничат движение транспорта по Шлиссельбургскому проспекту от улицы Дмитрия Устинова до Славянского моста. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует там тротуар и бортовой камень. Ограничения будут действовать до 30 апреля.