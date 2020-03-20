Из инвестирующих в активы России фондов за неделю вывели рекордные 1,4 млрд долларов

Инвесторы за неделю по 18 марта вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, 1,4 млрд долларов. Об этом 20 марта сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) в обзоре компании BCS Global Markets.



Чистый отток вложений из фондов достиг исторического максимума. Неделей ранее инвесторы вывели 590 млн долларов.



Ранее «Фонтанка» писала, что мировые рынки падают на фоне плохих новостей о коронавирусе вслед за курсом рубля и ценами на нефть. Они обрушились на фоне пандемии коронавируса. По данным ЦБ на 19 марта, доллар подорожал до 80,15 рубля, а евро — до 87,3 рубля. Цены на нефть марки Brent опустились до 26,17 доллара за баррель. Утром 20 марта рубль с нефтью смогли немного отыграть свое падение.

