Российский фондовый рынок продолжает свое стремительное падение вслед за рублем, нефтью и западными биржами. Именно эти причины и именно в такой последовательности обеспечивают спад, и они же указывают на то, что это все надолго.

Рынки во всем мире падают на плохих новостях о коронавирусе, но дело уже не в нем

Индекс РТС в четверг с утра открылся с падения на 5%, а продолжил пике. К полудню уже было минус восемь, а психологически важный порог в 1000 пунктов был пробит в 11:44. Лидеры падения — петербургский энергомонополист ТГК-1 (почти минус 20%), «Россети» (-17,7%) и оператор спутниковых телеканалов ПАО «Медиахолдинг» (-16%). У всех голубых фишек также красная зона: «Газпром» — минус 3,58%, Сбербанк — минус 6,83%, «Лукойл» теряет 4,44%, «Норникель» и «Роснефть» — по 7%.

Чуть получше у нескольких мелких эмитентов вроде Северо-Западного пароходства, которые пока умудряются держаться в плюсе. Совсем небольшое падение у золотодобытчиков — «Бурзолото», «Полюс» и «Полиметалл».



Рубль, естественно, также падает очень бойко. К полудню и евро, и доллар подорожали примерно на 1,4 рубля (83,5 и 74,3 соответственно). Объяснение очень простое — нефть. На торгах в четверг оно вновь показало падение на 5,5%, до 33,83 доллара за баррель (Brent). Почти такое же падение сегодня на Лондонской бирже — FTSE100 упал на 5,5%. То же самое в Европе: Франция — минус 5,6%, Германия — минус 6,65%, Италия — минус 5,3%.

В США рынки пока не открывались, но на заявлениях Трампа о жестких карантинных мерах S&P 500 вчера рухнул на 4,9%, а DOW30 — на 5,86%.

Еще неделю назад казалось, что финансовые рынки окружает негативный фон. Теперь это кажется цветочками. Мир за считанные дни оказался на блокадном положении, и как глубоко будет падать рынок — сейчас никто не берется предсказывать.

Слабые надежды на позитив от новостей из Китая, где эпидемия, похоже, идет на спад, не оправдались. Оказалось, что проблема теперь не там. Она теперь в самом сердце Европы и в США. Рынки отреагировали вполне предсказуемо: все падает, и конца и края этому не видно.



Падение российских индексов, лишь по нашим собственным ощущениям, хуже, чем во всем мире. Да, в процентах мы упали больше. С высшей точки в январе наш РТС (учитывает долларовую стоимость наших российских бумаг) к 12 марта упал почти на 40%. Британский FTSE100 с декабрьского пика упал к сегодняшнему дню на 28%, американские DOW30 и S&P500 — примерно на 20%.

Но у нас дополнительные трудности — рубль обесценивается. Без учета этого фактора наше падение — 26%. То есть вполне себе в европейских трендах.

Финансисты спорят: стало ли обрушение нефти прямым следствием новостей о коронавирусе. Да и есть мнение, что болезнь стала лишь триггером для общего спада в мировой экономике. Поводом, а не причиной.

Весь прошлый год экономисты по всему миру прорицали скорую рецессию: слишком много весь мир потребляет, слишком не обеспечен предыдущий рост, слишком много негативных факторов. Очевидно, что сейчас мы наблюдаем именно ту самую рецессию. Ее глубина непрогнозируема, хотя, вообще-то, запас прочности на основных финансовых рынках (и даже в России) пока есть. Пока (экономисты подчеркивают — пока) системных сбоев в мировой экономике не наблюдается. Кризис не стал системным и не вызвал — пока — цепную реакцию краха крупнейших финансовых институтов и дефолтов промышленников.

