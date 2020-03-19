FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
80.16р87.27р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 23:52
3
Печать

Губернатор Подмосковья порекомендовал торговым центрам закрыться

Разнообразные торгово-развлекательные центры у столицы страны могут закрыться, во всяком случае глава Подмосковья хочет именно этого.

19 марта убернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал владельцам торговых центров приостановить работу объектов в связи с постановлением о введении в области режима повышенной готовности по снижению рисков распространения коронавируса. Причём в весьма официальноой форме, такой документ обнародован на сайте областного правительства.

"В целях выполнения поручения председателя правительства РФ от 18 марта 2020 года постановляю рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.

Также губернатор Воробьев порекомендовал с 21 марта по 12 апреля приостановить посещение обучающимися общеобразовательных организаций Подмосковья.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Nerevar
Пора бы всем в России предприятиям закрываться к фигам на карантин коль власти сочли короновирус опасным. Надо закрыть все предприятия акромя режимных и тех, чей производственный цикл не предусматривает возможности полного прекращения активности и пусть люди сидят по домам. Оставить работать и госорганы с их заведениями вроде: тюрем, больниц, отделов полиции, подразделений Росгвардии, МЧС и ФСБ. А так все эти "предпринимаемые меры" это не более чем балаган с наплевательским отношением к народу. От того, что позакрывали границы и устроили помойку с протиркой транспорта ситуация лучше не станет, потому, что люди ходят на работу и пользуются общественными пространствами, иначе говоря мигрируют и где-то скапливаются. Вот в такой миграции и скоплении куда больше опасности, ведь идёт живой обмен и транспортировка заразы в режиме реального времени.
hal9000
Вышла бы PlayStation 5 поскорей..и никто бы вообще на улицу не вышел бы..
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний