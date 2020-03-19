Губернатор Подмосковья порекомендовал торговым центрам закрыться

Разнообразные торгово-развлекательные центры у столицы страны могут закрыться, во всяком случае глава Подмосковья хочет именно этого.

19 марта убернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал владельцам торговых центров приостановить работу объектов в связи с постановлением о введении в области режима повышенной готовности по снижению рисков распространения коронавируса. Причём в весьма официальноой форме, такой документ обнародован на сайте областного правительства.

"В целях выполнения поручения председателя правительства РФ от 18 марта 2020 года постановляю рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности приостановить работу указанных объектов", - говорится в сообщении.

