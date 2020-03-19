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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 21:52
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Монако отказалось от "Формулы-1" из-за коронавируса

Этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Монако отменен из-за коронавируса, сообщается в твиттере самых известных гонок на планете.

"Гран-при Монако в 2020 году не состоится", - говорится в сообщении "Формулы-1", которая подчёркивает, что это решение принято автомобильным клубом Монако.

Это первый случай отмены Гран-при Монако с 1954 года, когда этап был включен в чемпионат мира.

Ранее "Формула-1" из-за коронавируса перенесла проведение Гран-при Нидерландов, Испании и Китая на неопределенный срок.

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