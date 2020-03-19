Монако отказалось от "Формулы-1" из-за коронавируса
Этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в Монако отменен из-за коронавируса, сообщается в твиттере самых известных гонок на планете.
Full story as "with great sadness" @ACM_Media announce the cancellation of the 2020 Monaco Grand Prix due to the coronavirus outbreak ⬇️#F1 #MonacoGP— Formula 1 (@F1) March 19, 2020
"Гран-при Монако в 2020 году не состоится", - говорится в сообщении "Формулы-1", которая подчёркивает, что это решение принято автомобильным клубом Монако.
Это первый случай отмены Гран-при Монако с 1954 года, когда этап был включен в чемпионат мира.
Ранее "Формула-1" из-за коронавируса перенесла проведение Гран-при Нидерландов, Испании и Китая на неопределенный срок.