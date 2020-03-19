«Откройте, проверка на коронавирус». Мошенники придумали новый способ попасть в квартиры петербуржцев

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петерубрга предупреждает людей о новой тактике преступников.



«Преступники могут воспользоваться большим количеством информации о коронавирусе в корыстных целях. Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — сообщается 19 марта на сайте Смольного.



В комитете подчеркивают, что никакие органы не уполномочены проводить обход граждан с проверкой на covid-2019. Полиция собирается уделить особое внимание новому виду мошенничества, от которого в первую очередь могут пострадать пожилые люди.

