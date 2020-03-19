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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 15:44
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«Откройте, проверка на коронавирус». Мошенники придумали новый способ попасть в квартиры петербуржцев

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петерубрга предупреждает людей о новой тактике преступников.

«Преступники могут воспользоваться большим количеством информации о коронавирусе в корыстных целях. Под предлогом борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое преступление», — сообщается 19 марта на сайте Смольного.

В комитете подчеркивают, что никакие органы не уполномочены проводить обход граждан с проверкой на covid-2019. Полиция собирается уделить особое внимание новому виду мошенничества, от которого в первую очередь могут пострадать пожилые люди.

В случае подозрительной активности «борцов с коронавирусом» власти просят обращаться в полицию.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

polinmole
К нам (Центральный район) вчера приходил участковый. В форме, очень вежливый. В квартиру заходить не пытался. Собирал сведения о проживающих по факту в каждой квартире. Сетовал, что граждане стали пугливые и общаться не желают.
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