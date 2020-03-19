Банк России распродаст валюту из Фонда национального благосостояния, чтобы стабилизировать рубль

Центральный банк приступил к продаже на внутреннем рынке иностранной валюты из Фонда национального благосостояния после того, как нефть стала стоить меньше 25 долларов за баррель.



«В связи с тем, что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности. Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals», — сообщили в регуляторе 19 марта.

