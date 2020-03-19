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19.03.2020 13:16
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Банк России распродаст валюту из Фонда национального благосостояния, чтобы стабилизировать рубль

Центральный банк приступил к продаже на внутреннем рынке иностранной валюты из Фонда национального благосостояния после того, как нефть стала стоить меньше 25 долларов за баррель.

«В связи с тем, что на рынках сейчас наблюдается повышенная волатильность, Банк России разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности. Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов США за баррель марки Urals», — сообщили в регуляторе 19 марта.

И добавили, что проведут сегодня депозитный аукцион «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.

«Рубль получает поддержку в совокупности с продажей валюты экспортеров для уплаты налогов и ростом цен на нефть. Рубль, после бурного роста накануне до 80,87 рубля за доллар, сегодня пока укрепляется до 79,7 рубля. На мой взгляд, при необходимости регулятор может увеличить объемы продажи валюты до более высоких значений. Для этого есть и золотовалютные резервы, и ФНБ. Однако, пока цены на нефть находятся значительно ниже заложенных в бюджет 42,4 доллара, ждать сильного укрепления российского рубля не стоит», — сообщил «Фонтанке» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

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Комментарии (3)

Devis
Не надолго хватит.
Modest_5e4ce41f7533b
Кругооборот бумаги в природе.
Pilat
Банк России тупо за пару минут на продаже баксов заработал миллиарды рублей. Тем самым обеспечив выплаты по социальным обязательствам и на содержание бюджетников. Эту схему проворачивают уже не первый раз. При отсутствии рабочей экономики самый приятный вариант. И это куда проще, чем реально создавать условия для бизнеса.
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