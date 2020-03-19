FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +1
77.21р84.89р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:38
6
Печать

Коронавирус может оставить россиян без алкоголя. Поставщики начали предупреждать сети о возможных проблемах

Алкогольные дистрибуторы начали уведомлять партнеров о возможных проблемах с поставками алкоголя из-за рубежа. Об этом сообщает 19 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.

В частности, о грядущих сложностях уведомила компания «Лудинг». В связи с закрытием границ на фоне накаляющейся ситуации из-за коронавируса импортер ожидает проблем с поставками товара и возможных изменений в работе таможни. В компании порекомендовали контрагентам «для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах».

Получение подобных писем сразу от ряда поставщиков подтвердили в ГК «Шоколадница». По словам президента «Ладоги» Вениамина Грабара, проблемы могут коснуться товаров из стран Евросоюза, которые перешли в режим личной изоляции. В результате были приостановлены предприятия в Италии, Франции и других странах.

Ситуацией уже озаботилось Росалкогольрегулирование. Совместно с Минфином ведомство просит компании в кратчайшие сроки предоставить данные о продукции, в отношении которой существуют риски срыва поставок.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Ref
Придётся любителям винишка водку с вареньем и водичкой размешивать. "Я говорил ему нельзя портвейн с водкой мешать. А он коктейль, коктейль!? Хиппи волосатый!" С. Осенний марафон )))
Михаил Бураков
Спирт в мелкой расфасовке в аптеках, как во всем мире, решит проблему протирания рук.
Виктор Яковлевич
А Фонтанка провоцирует ажиотаж
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний