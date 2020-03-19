Коронавирус может оставить россиян без алкоголя. Поставщики начали предупреждать сети о возможных проблемах

Алкогольные дистрибуторы начали уведомлять партнеров о возможных проблемах с поставками алкоголя из-за рубежа. Об этом сообщает 19 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.



В частности, о грядущих сложностях уведомила компания «Лудинг». В связи с закрытием границ на фоне накаляющейся ситуации из-за коронавируса импортер ожидает проблем с поставками товара и возможных изменений в работе таможни. В компании порекомендовали контрагентам «для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах».

