Коронавирус может оставить россиян без алкоголя. Поставщики начали предупреждать сети о возможных проблемах
Алкогольные дистрибуторы начали уведомлять партнеров о возможных проблемах с поставками алкоголя из-за рубежа. Об этом сообщает 19 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.
В частности, о грядущих сложностях уведомила компания «Лудинг». В связи с закрытием границ на фоне накаляющейся ситуации из-за коронавируса импортер ожидает проблем с поставками товара и возможных изменений в работе таможни. В компании порекомендовали контрагентам «для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах».
Получение подобных писем сразу от ряда поставщиков подтвердили в ГК «Шоколадница». По словам президента «Ладоги» Вениамина Грабара, проблемы могут коснуться товаров из стран Евросоюза, которые перешли в режим личной изоляции. В результате были приостановлены предприятия в Италии, Франции и других странах.
Ситуацией уже озаботилось Росалкогольрегулирование. Совместно с Минфином ведомство просит компании в кратчайшие сроки предоставить данные о продукции, в отношении которой существуют риски срыва поставок.
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