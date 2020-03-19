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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

19.03.2020 12:42
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«Братия единодушно решила усугубить молитву». В центре Москвы против коронавируса будут ежедневно устраивать крёстный ход

Служащие Высоко-Петровского мужского монастыря в Москве решили ежедневно обходить обитель с крёстным ходом, молиться об избавлении от коронавируса и окроплять территорию и «окружающие стены» святой водой. Об этом на странице в Instagram 19 марта заявил наместник игумен Петр Еремеев.

Первый крёстный ход уже провели вечером накануне, 18 марта. Маршрут прошёл по прилегающим к монастырю тротуарам. По словам игумена, повторять шествия планируют каждый вечер, при этом участие в них будут принимать исключительно шесть или восемь служащих обители, а не простые граждане. «Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву», — пояснили решение представители церкви.

При этом экскурсионное бюро Высоко-Петровского монастыря объявило о переходе в онлайн-режим и пообещало устраивать для желающих виртуальные экскурсии. Обитель расположена в самом центре Москвы, на Петровке, 28/2, недалеко от станций метро «Тверская», «Пушкинская» и «Трубная».

В середине марта Русская православная церковь решила не отменять массовые мероприятия и богослужения из-за коронавируса. При этом заболевшим рекомендуют воздержаться от посещения храмов, а иконы после целования протирают тряпочкой.

Правительство Петербурга обратилось к представителям всех конфессий с просьбой принять «определенные меры» для нераспространения коронавируса.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в Петербурге и мире, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Гриб
доктор комаровский о крестном ходе : https://www.youtube.com/watch?v=ryPZIfK9HGY&feature=emb_logo
iphonedimona
Пусть поближе к кремлю ходят.
Kit.
Интересно, что бы сделали с ними в Китае.
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