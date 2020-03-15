В РПЦ решили, что коронавирус не страшен прихожанам: «Мы не будем закрывать храмы»

Русская православная церковь продолжит работу, несмотря на угрозу распространения коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона прозвучало в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».



«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — цитирует 15 марта Илариона «Интерфакс».



На организационные вопросы — как конкретно будет организована работа РПЦ и как религиозная организация будет защищать свою паству от вируса — митрополит ответил, что духовники будут прислушиваться к местным властям и медикам, в зависимости от силы распространения вируса.

