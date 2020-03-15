В РПЦ решили, что коронавирус не страшен прихожанам: «Мы не будем закрывать храмы»
Русская православная церковь продолжит работу, несмотря на угрозу распространения коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона прозвучало в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
«Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — цитирует 15 марта Илариона «Интерфакс».
На организационные вопросы — как конкретно будет организована работа РПЦ и как религиозная организация будет защищать свою паству от вируса — митрополит ответил, что духовники будут прислушиваться к местным властям и медикам, в зависимости от силы распространения вируса.
Напомним, что за последние сутки Всемирная организация здравоохранения зафиксировала почти 10 тысяч новых случаев заражения за пределами Китая, общее число заразившихся в мире превысило 142 тысячи человек.
В Петербурге из-за пандемии коронавируса введены серьезные ограничения на мероприятия — больше 1000 собираться запрещено. Школьников могут перевести на дистанционное обучение.