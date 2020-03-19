Рубль попытался отыграться на торгах. Доллар прогнулся ниже 80 и снова взлетел

На открытии торгов на Московской фондовой бирже 19 марта российская национальная валюта укрепилась по отношению к евро и доллару, однако затем растеряла преимущество.



В 10:04 мск за американскую валюту давали 79,85 рубля, так как доллар опустился почти на 90 копеек. Однако уже через пять минут ситуация изменилась, и за доллар давали уже 81,81 рубля. Евро, в свою очередь, также опустился почти на рубль, до 87,40, но через какое-то время вернулся к отметке в 88,34.

Официальный курс, установленный на сегодня ЦБ РФ, несколько ниже: доллар — 77,21 рубля, а евро — 84,89.