Джонсон закрывает британские школы. До особого распоряжения
В Великобритании с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 закроют школы, сообщил премьер-министр Борис Джонсон.
The government has announced that schools will close from Monday https://t.co/C5RaaQPGnQ pic.twitter.com/q3I54vQf1V— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 18, 2020
"В свете последних событий мы думаем, что должны усилить меры по ограничению роста путем закрытия школ", - заявил Джонсон на правительственной конференции, посвященной коронавирусу COVID-19.
"Таким образом, я могу объявить сегодня, что после того, как в пятницу закроются школы, они будут оставаться закрытыми для подавляющего большинства до дальнейших распоряжений", - добавил премьер.
Ранее 18 марта о закрытии школ с пятницы объявили власти Уэльса и Шотландии. Власти Республики Ирландия также закрыли все школы и колледжи в качестве меры по борьбе с распространением инфекции.
По состоянию на среду, в Великобритании зафиксировали 2626 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов - 104.