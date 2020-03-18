Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. Об этом президент России рассказал на встрече с общественностью в Крыму 18 марта, пишет РИА «Новости».



«Мы союзное, но не единое государство», — подчеркнул Путин. Президента также спросили о том, почему Белоруссия не признает Крым российским, а государственная авиакомпания «Белавиа» не летает в Симферополь.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения добрососедские и с Украиной, в этом все дело», — объяснил Путин.

