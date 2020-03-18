Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. Об этом президент России рассказал на встрече с общественностью в Крыму 18 марта, пишет РИА «Новости».
«Мы союзное, но не единое государство», — подчеркнул Путин. Президента также спросили о том, почему Белоруссия не признает Крым российским, а государственная авиакомпания «Белавиа» не летает в Симферополь.
«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения добрососедские и с Украиной, в этом все дело», — объяснил Путин.
«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения добрососедские и с Украиной, в этом все дело»: Путин объяснил, почему Лукашенко не признает Крым российским, а «Белавиа» не летает в Симферополь pic.twitter.com/PPjVgtZ6St— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 18, 2020
Напомним, ранее сегодня президент России подписал закон, дающий гражданам Украины и Белоруссии приоритет при получении российского гражданства. При этом отношения между странами в последнее время обострились. Закрытие границ с Белоруссией из-за распространения коронавируса Александр Лукашенко сравнил с началом войны и заявил, что «коронавирус полыхает» именно в России. Российское правительство высказало «недоумение» в связи с такими высказываниями белорусского лидера.