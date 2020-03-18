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18.03.2020 19:37
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Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность

Владимир Путин заявил, что Белоруссия имеет право на самостоятельность. Об этом президент России рассказал на встрече с общественностью в Крыму 18 марта, пишет РИА «Новости».

«Мы союзное, но не единое государство», — подчеркнул Путин. Президента также спросили о том, почему Белоруссия не признает Крым российским, а государственная авиакомпания «Белавиа» не летает в Симферополь.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения добрососедские и с Украиной, в этом все дело», — объяснил Путин.

Напомним, ранее сегодня президент России подписал закон, дающий гражданам Украины и Белоруссии приоритет при получении российского гражданства. При этом отношения между странами в последнее время обострились. Закрытие границ с Белоруссией из-за распространения коронавируса Александр Лукашенко сравнил с началом войны и заявил, что «коронавирус полыхает» именно в России. Российское правительство высказало «недоумение» в связи с такими высказываниями белорусского лидера.

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Комментарии (4)

krasnonosov
А Россия не хочет хороших отношений с соседями разве в том числе и с Украиной? Кучка закомплексованных кремлевских оккупантов из кооператива "Озеро" - это еще не вся Россия.
1951Дмитрий
А как же Франция, Великобритания???? И прочие территории...???
Sibir_5e4d67bbb7aea
прямо Оракул. за всех отвечает.. и за трампа и за батьку...
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