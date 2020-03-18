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18.03.2020 17:33
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Нефть теперь стоит как в 2003 году. Аналитики грозят полным обнулением цен

Цена на нефть Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с 2003 года. И это не предел, как считают аналитики.

По данным на 16:47, нефть Brent торгуется по 26,79 долларов за баррель. А североамериканская марка WTI по 24,4 долларов. В последний раз такие цены на нее были в 2003 году.

Financial Times ожидает, что в ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища переполнятся из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса и изоляцией промышленно-развитых стран, а также из-за ценовой войны России и Саудовской Аравии, которые наращивают добычу.

Аналитики японского Mizuho Bank также посчитали, что нефтехранилища в США заполнены примерно наполовину и могут вместить в себя еще 135 млн баррелей — заполнить их можно через 10 недель. После чего спрос резко упадет, и цены на нее могут даже уйти ниже нуля.

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Комментарии (3)

Skazochny
слава вождю мы от нефти никоим образом уже давно независим, У НАС ЕСТЬ технологии, масок ща наделаем с помощью военных,заключенных и пациентов ПНД, так что по барабану их нефть
Pilat
Ну для исправления ситуации есть проверенный метод - небольшая война в заливе.
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