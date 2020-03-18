Нефть теперь стоит как в 2003 году. Аналитики грозят полным обнулением цен

Цена на нефть Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с 2003 года. И это не предел, как считают аналитики.



По данным на 16:47, нефть Brent торгуется по 26,79 долларов за баррель. А североамериканская марка WTI по 24,4 долларов. В последний раз такие цены на нее были в 2003 году.



Financial Times ожидает, что в ближайшие несколько месяцев мировые нефтехранилища переполнятся из-за падения спроса в связи с пандемией коронавируса и изоляцией промышленно-развитых стран, а также из-за ценовой войны России и Саудовской Аравии, которые наращивают добычу.

