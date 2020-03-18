Три дамы придумали бизнес по легализации мигрантов. Спустя год к ним пришли с СОБРом

Пять месяцев и почти полторы тысячи мигрантов с поддельными документами о пребывании и разрешениями на работу — таков, по версии следствия, был итог работы трех предприимчивых петербурженок. Накануне двери в их квартиры открывали со спецназом Росгвардии.



Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело об организации незаконной миграции было возбуждено полицейским ГСУ в декабре 2019 года. 17 марта с 7 утра оперативники главка при поддержке СОБРа провели пять обысков по местам проживания фигуранток, предпринимательниц в возрасте от 27 до 35 лет. По версии следствия, с января по май 2018 года они с помощью рекламы и «сарафанного» радио находили клиентов из числа приехавших жителей Средней Азии. Через фирмы-однодневки с романтическими названиями «Кассиопея», «Фараон», «Мираж» и других им оформлялись поддельные документы, а именно трудовые договоры. Их потом подавали в полицию для постановки на миграционный учет.

