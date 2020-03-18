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18.03.2020 14:40
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На Петергофском шоссе военный насмерть сбил пешехода. Авария попала на видео

Пожилой мужчина погиб под колёсами «БМВ» в Красносельском районе Петербурга. Он переходил проезжую часть, игнорируя поток автомобилей.

«Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне в девять часов вечера белый «БМВ» под управлением 29-летнего петербуржца сбил пешехода на Петергофском шоссе, 1. Мужчина старше 60 лет на вид получил несовместимые с жизнью травмы, приехавшие медики констатировали смерть.

За рулём сидел военнослужащий войсковой части № 39964, которая находится в ведении ФСБ. «БМВ» 2014 года выпуска принадлежит его жене. Судя по записи с камер, пешеход неторопливо вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Да, удивительно, даже не притормозил, хотя мужик не внезапно выскочил.
super0
Как обычно БНВ несущийся по городу.
Zmeika
Обращаю внимание военных следователей: наезд произошел в зоне действия знака "Ограничение максимальной скорости 40 км/ч" (согласно яндекс-панорамам).
Если бы водитель соблюдал ПДД, пешеход, скорее всего, остался бы жив.
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