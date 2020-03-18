Пожилой мужчина погиб под колёсами «БМВ» в Красносельском районе Петербурга. Он переходил проезжую часть, игнорируя поток автомобилей.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне в девять часов вечера белый «БМВ» под управлением 29-летнего петербуржца сбил пешехода на Петергофском шоссе, 1. Мужчина старше 60 лет на вид получил несовместимые с жизнью травмы, приехавшие медики констатировали смерть.



За рулём сидел военнослужащий войсковой части № 39964, которая находится в ведении ФСБ. «БМВ» 2014 года выпуска принадлежит его жене. Судя по записи с камер, пешеход неторопливо вышел на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

