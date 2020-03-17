FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
74.13р82.75р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 19:27
1
Печать

Визовый оператор VFS Global отказался комментировать порядок выдачи виз из-за ограничения поездок в связи с коронавирусом

Вопрос о туристических визах в страны Европы и работе визовых центров остаётся открытым.

На сайтах ВЦ пока нет информации об ограничении работы. Крупнейший в России визовый оператор VFS Global, который в Петербурге управляет визовыми центрами Финляндии, Франции, Австрии, Германии, Эстонии и др., 17 марта отказался комментировать вопрос о порядке рассмотрения уже поступивших обращений и приеме новых.

По словам участников туристических форумов, некоторые страны, в частности Италия и Испания, предложили переделать визу тем, кто запрашивал ее под конкретную поездку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260676191
🔞Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ WWW.TRAXO.RU
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний