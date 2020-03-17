Визовый оператор VFS Global отказался комментировать порядок выдачи виз из-за ограничения поездок в связи с коронавирусом

Вопрос о туристических визах в страны Европы и работе визовых центров остаётся открытым.

На сайтах ВЦ пока нет информации об ограничении работы. Крупнейший в России визовый оператор VFS Global, который в Петербурге управляет визовыми центрами Финляндии, Франции, Австрии, Германии, Эстонии и др., 17 марта отказался комментировать вопрос о порядке рассмотрения уже поступивших обращений и приеме новых.

По словам участников туристических форумов, некоторые страны, в частности Италия и Испания, предложили переделать визу тем, кто запрашивал ее под конкретную поездку.