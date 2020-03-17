В аэропорту Пулково, который первым принимает прилетевших из коронавирусно неблагополучных регионов, принялись за тотальную дезинфекцию и наведение чистоты. Как 17 марта сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», на территории усилен режим уборки, а спецсредствами обрабатывают не только внутренние помещения, но автобусы и самолёты.



В аэропорту создали оперативный штаб, в залах ожидания поставили установки для обеззараживания воздуха. Стойки регистрации, поручни эскалаторов и мебель в комнатах отдыха работники в перчатках протирают обеззараживающими растворами. «Безопасными» пытаются сделать также салоны автобусов и трапы: их обрабатывают по расписанию. Сообщается, что все служащие работают в масках.