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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 16:44
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От земли до неба. Коронавирус в Пулково пытаются остановить дезинфекцией

В аэропорту Пулково, который первым принимает прилетевших из коронавирусно неблагополучных регионов, принялись за тотальную дезинфекцию и наведение чистоты. Как 17 марта сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», на территории усилен режим уборки, а спецсредствами обрабатывают не только внутренние помещения, но автобусы и самолёты.

В аэропорту создали оперативный штаб, в залах ожидания поставили установки для обеззараживания воздуха. Стойки регистрации, поручни эскалаторов и мебель в комнатах отдыха работники в перчатках протирают обеззараживающими растворами. «Безопасными» пытаются сделать также салоны автобусов и трапы: их обрабатывают по расписанию. Сообщается, что все служащие работают в масках.

Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»
Фото: предоставлено компанией «Воздушные ворота Северной столицы»

Только в январе 2020 года Пулково обслужил 1,3 миллиона человек. Подобные места массового скопления людей — наиболее опасное место во время вспышки коронавируса. Пассажиров, чьё самочувствие вызывает вопросы, сразу препровождают в круглосуточный медпункт. Туда же могут обратиться все желающие.

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