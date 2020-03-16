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16.03.2020 15:36
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На границе с Финляндией провели коронавирусные учения. Люди в костюмах химзащиты, госпитализация, счёт на минуты

Таможенники и врачи провели коронавирусные учения на границе с Финляндией. Как 16 марта стало известно «Фонтанке», ситуацию, когда у одного из проезжающих выявили симптомы заболевания, моделировали на пунктах пропуска «Брусничное» и «Торфяновка».

пресс-служба Выборгской таможни

Фото: пресс-служба Выборгской таможни
Фото: пресс-служба Выборгской таможни
Фото: пресс-служба Выборгской таможни
Фото: пресс-служба Выборгской таможни
Фото: пресс-служба Выборгской таможни
Фото: пресс-служба Выборгской таможни

Как сообщили в понедельник на Выборгской таможне, специалисты практиковались 11 и 12 марта. После оповещения инспектором Роспотребнадзора у всех спецслужб «есть лишь несколько минут», чтобы начать дезинфекцию и подготовить все документы. Так как, по легенде, коронавирусный больной приехал с семьёй на машине, и его, и сопровождающих сначала перенаправляли на санитарную стоянку, затем выдали маски и перчатки, проверили паспорта, провели таможенный контроль. Согласно правилам, сразу за этим людей передают врачам скорой. Судя по видеозаписи тренировки, таможенники должны тщательно осмотреть автомобиль, чтобы ни в салоне, ни в багажнике не оставалось никаких вещей. После окончания процедуры защитные костюмы сотрудников обрабатывают и уничтожают. Дезинфекцию проводят во всех помещениях, зеркала и прочее оборудование также обеззараживают.

Действия «в случае обнаружения больного с вирусной инфекцией, не исключающей коронавирус», 26 февраля отработали и в пункте пропуска «Светогорск».

Провериться на наличии Covid-19 петербуржцы могут в специальных пунктах. Это бесплатно. Школьников в городе переводят на удалённое обучение, студентам по всей стране измеряют температуру.

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Комментарии (1)

idiot
"Кино и немцы, или цЫрк с конями?!"©
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