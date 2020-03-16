Как сообщили в понедельник на Выборгской таможне, специалисты практиковались 11 и 12 марта. После оповещения инспектором Роспотребнадзора у всех спецслужб «есть лишь несколько минут», чтобы начать дезинфекцию и подготовить все документы. Так как, по легенде, коронавирусный больной приехал с семьёй на машине, и его, и сопровождающих сначала перенаправляли на санитарную стоянку, затем выдали маски и перчатки, проверили паспорта, провели таможенный контроль. Согласно правилам, сразу за этим людей передают врачам скорой. Судя по видеозаписи тренировки, таможенники должны тщательно осмотреть автомобиль, чтобы ни в салоне, ни в багажнике не оставалось никаких вещей. После окончания процедуры защитные костюмы сотрудников обрабатывают и уничтожают. Дезинфекцию проводят во всех помещениях, зеркала и прочее оборудование также обеззараживают.

