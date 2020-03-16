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16.03.2020 11:23
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«Одним градусником на всех». В гимназии на Васильевском школьников держали в очереди, чтобы измерить температуру

Затор в школе на Васильевском острове возник с утра из-за измерения температуры. Учащихся допустили к урокам, только убедившись в их хорошем самочувствии.

Фото: читательница Оксана

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Оксана, 16 марта в корпусе 642-й гимназии на Морской набережной дети выстроились в очередь для измерения температуры. «Измерение проводили три человека. Двое просто прикладывали руку, и если болела голова или лоб по их мнению был горячим, отправляли измерять градусником. Одним градусником на всех. Его, слава богу, прикладывали ко лбу», — отметила она.

На сайте 642-й гимназии уточняется, что в корпусах школьного отделения проводятся мероприятия по профилактике коронавируса. В учреждении введён обязательный утренний контроль температуры. «В случае выявления повышенной температуры тела будет произведен повторный контроль с помощью электронного термометра. При подтверждении повышенной температуры тела ребенок будет изолирован до прибытия родителя», — отмечается в сообщении.

Классным руководителям предписано выявлять «скрываемые родителями случаи выезда за границу» и не допускать таких детей до занятий в течение 14 дней.

В комитете по образованию Смольного «Фонтанке» уточнили, что, вероятно, таким образом школа осуществляет барьерный осмотр в связи с эпидподъемом по гриппу и ОРВИ.

Ранее из-за коронавируса Министерство просвещения рекомендовало отправить школьников на дистанционное обучение.

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Комментарии (26)

260667731
А в чем проблема перестраховаться и оставить детей дома. Как-будто из-за пары недель пропуска занятий мир треснет.
SERGEY111
Сталинское наследие по методам уничтожения собственного народа процветает . Никаких войн и террористов не надо - власти прекрасно сами справятся .
alexey_leonov
Наши школы - источник практического дебилизма.
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