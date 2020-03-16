Затор в школе на Васильевском острове возник с утра из-за измерения температуры. Учащихся допустили к урокам, только убедившись в их хорошем самочувствии.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Оксана, 16 марта в корпусе 642-й гимназии на Морской набережной дети выстроились в очередь для измерения температуры. «Измерение проводили три человека. Двое просто прикладывали руку, и если болела голова или лоб по их мнению был горячим, отправляли измерять градусником. Одним градусником на всех. Его, слава богу, прикладывали ко лбу», — отметила она.

На сайте 642-й гимназии уточняется, что в корпусах школьного отделения проводятся мероприятия по профилактике коронавируса. В учреждении введён обязательный утренний контроль температуры. «В случае выявления повышенной температуры тела будет произведен повторный контроль с помощью электронного термометра. При подтверждении повышенной температуры тела ребенок будет изолирован до прибытия родителя», — отмечается в сообщении.



Классным руководителям предписано выявлять «скрываемые родителями случаи выезда за границу» и не допускать таких детей до занятий в течение 14 дней.



В комитете по образованию Смольного «Фонтанке» уточнили, что, вероятно, таким образом школа осуществляет барьерный осмотр в связи с эпидподъемом по гриппу и ОРВИ.



Ранее из-за коронавируса Министерство просвещения рекомендовало отправить школьников на дистанционное обучение.

