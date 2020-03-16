На соревнованиях под Петербургом разбилась опытная парапланеристка. Спортсменка пережила клиническую смерть
Врачи спасают спортсменку, получившую тяжёлые травмы на соревнованиях по парапланеризму в Ленобласти. По словам инструктора, участница допустила грубую ошибку.
Как стало известно «Фонтанке» 16 марта, накануне в 26-ю больницу доставили 37-летнюю петербурженку в коме. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Женщина пережила клиническую смерть.
Пострадавшую доставили из села Глухово в Ломоносовском районе, где проходили соревнования по парапланеризму клуба SkyStream.
Руководитель SkyStream и старший инструктор Артём Лозовой рассказал «Фонтанке», что спортсменка допустила ошибку и не справилась с управлением. За плечами у пострадавшей пятилетний опыт в парапланеризме. По словам Лозового, климатические условия для полётов в это утро «были идеальными». Из-за трагедии соревнования отменили.