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16.03.2020 10:09
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На соревнованиях под Петербургом разбилась опытная парапланеристка. Спортсменка пережила клиническую смерть

Врачи спасают спортсменку, получившую тяжёлые травмы на соревнованиях по парапланеризму в Ленобласти. По словам инструктора, участница допустила грубую ошибку.

Как стало известно «Фонтанке» 16 марта, накануне в 26-ю больницу доставили 37-летнюю петербурженку в коме. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Женщина пережила клиническую смерть.

Пострадавшую доставили из села Глухово в Ломоносовском районе, где проходили соревнования по парапланеризму клуба SkyStream.

Руководитель SkyStream и старший инструктор Артём Лозовой рассказал «Фонтанке», что спортсменка допустила ошибку и не справилась с управлением. За плечами у пострадавшей пятилетний опыт в парапланеризме. По словам Лозового, климатические условия для полётов в это утро «были идеальными». Из-за трагедии соревнования отменили.

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Комментарии (3)

Kassbar
Эти бездельники чтоли которые летают над домами на стульях с пропеллером, привязанных к парашюту ?
Я думал что золотая молодешь развлекается, а енто спортсмены оказывается.
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