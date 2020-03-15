Школьница с порезами на лице из Невского района выдумала историю с нападением четверых, чтобы не ходить на уроки

Отец 14-летней школьницы второй раз обратился к правоохранительным органам с заявлением. На этот раз попросил проверку прекратить, потому что дочь выдумала историю с нападением в Невском районе Петербурга.



Об этом 15 марта «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД. Полиция проверила слова девочки о нападении на неё четверых подростков и убедилась, что правды в них нет. «Историю про нападение неизвестных девочка выдумала, по причине прогула школы. Принято заявление от отца девочки с просьбой проверку прекратить», — добавили в ведомстве.