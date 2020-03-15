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15.03.2020 19:43
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Школьница с порезами на лице из Невского района выдумала историю с нападением четверых, чтобы не ходить на уроки

Отец 14-летней школьницы второй раз обратился к правоохранительным органам с заявлением. На этот раз попросил проверку прекратить, потому что дочь выдумала историю с нападением в Невском районе Петербурга.

Об этом 15 марта «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД. Полиция проверила слова девочки о нападении на неё четверых подростков и убедилась, что правды в них нет. «Историю про нападение неизвестных девочка выдумала, по причине прогула школы. Принято заявление от отца девочки с просьбой проверку прекратить», — добавили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», в заявлении отец девочки указал, что порезы на лице и животе она нанесла себе сама.

Как сообщалось ранее, по версии ребёнка, четверо юношей напали на неё по пути домой на Караваевской улице.

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Комментарии (9)

hal9000
А нафиг она одна сбежала..я никогда один не сбегал..а истязала себя потомучто боиться наказания..отец наверно авторитарист..всех строит наверно и жена строевым наяривает по квартире..дети сзади с барабаном и горном..надо с дочерью помягче..прогуляла подумаешь..ну можно в качестве наказания на выходных никуда с ней не ехать..пусть дома сидит..а угрозами ..ну она застенчивая станет да и все..
Mafioza
Папе следует отвести дочурку к психологу.Порезать себя,чтобы прогулять уроки-это не есть нормально.
ESV
Этот фуфловый рассказ только поверил тот кто хотел поверить.
Наверное уже 100 человек созналось в содеянном?
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