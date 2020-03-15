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15.03.2020 18:40
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Германия закрывает границы, чтобы остановить коронавирус и иностранцев, скупающих продукты

Германия закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией с 16 марта. Решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель совместно с главой МВД страны Хорстом Зеехофером и премьерами федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.

Как 15 марта пишет РИА Новости со ссылкой на Bild, оно было принято как для предотвращения распространения коронавируса, так и для того, чтобы предотвратить скупку продуктов в стране иностранцами, которая уже привела к проблемам со снабжением в пограничных регионах.

При этом было решено сохранить свободное движение товаров, отмечает издание. Кроме того, люди, которые регулярно совершают поездки на работу, по-прежнему смогут пересекать границу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5 тысяч человек скончались.

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