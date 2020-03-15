Германия закрывает границы, чтобы остановить коронавирус и иностранцев, скупающих продукты

Германия закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией с 16 марта. Решение приняла канцлер Германии Ангела Меркель совместно с главой МВД страны Хорстом Зеехофером и премьерами федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар.



Как 15 марта пишет РИА Новости со ссылкой на Bild, оно было принято как для предотвращения распространения коронавируса, так и для того, чтобы предотвратить скупку продуктов в стране иностранцами, которая уже привела к проблемам со снабжением в пограничных регионах.

