В Петербурге лицей № 59 и школа № 239 готовы к дистанционному обучению. С понедельника объявлено свободное посещение

Пока власти Петербурга решают, как быть с учебой полумиллиона школьников в разгар эпидемии коронавируса, полностью технически готовы к передаче знаний на расстоянии гимназия № 59 и лицей № 239. Об этом сообщили «Фонтанке» 15 марта руководители этих учебных учреждений.



Директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Протусевич также подчеркнул, что распоряжения из Смольного, согласно которому всех учеников и учителей необходимо перевести на дистанционную учебу в обязательном порядке, пока нет. Поэтому всех желающих школа примет. Что касается технических неполадок в соответствующей информационной системе, Протусевич отметил, что всегда можно найти какое-то решение и по-разному организовать удаленный режим работы.

