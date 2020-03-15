FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
73.19р81.86р
15.03.2020 15:31
1
Печать

В Петербурге лицей № 59 и школа № 239 готовы к дистанционному обучению. С понедельника объявлено свободное посещение

Пока власти Петербурга решают, как быть с учебой полумиллиона школьников в разгар эпидемии коронавируса, полностью технически готовы к передаче знаний на расстоянии гимназия № 59 и лицей № 239. Об этом сообщили «Фонтанке» 15 марта руководители этих учебных учреждений.

Директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Протусевич также подчеркнул, что распоряжения из Смольного, согласно которому всех учеников и учителей необходимо перевести на дистанционную учебу в обязательном порядке, пока нет. Поэтому всех желающих школа примет. Что касается технических неполадок в соответствующей информационной системе, Протусевич отметил, что всегда можно найти какое-то решение и по-разному организовать удаленный режим работы.

Председатель совета академической гимназии № 56 Майя Пильдес в разговоре с журналистом «Фонтанки» также заявила о технической готовности школы и свободном посещении с понедельника. По её словам, те, кто придут в первый день учебы, получат задания до начала каникул и смогут физически не присутствовать в школе. Для тех детей и родителей, кто коронавируса не боится, до конца недели будет сохраняться возможность учиться в штатном режиме.

Городские власти всем школам Петербурга «порекомендовали» уйти на дистанционное обучение. Предполагается, что получать знания школьники будут через городской портал. «Фонтанка» составила подробную инструкцию по её использованию в материале «В понедельник все равно можно в школу. Инструкция родителям школьников».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Вы там бухаете, что ли??? Заголовок тексту не соответствует( или 59, или пильдесовский 56. Сообщаю также, что 239 тоже лицей, а не школа. Школу в залупинске журналюга закончил, который это писал. Фамилия директора -ПрАтусевич. Тьху, бестолочи
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний