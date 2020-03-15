В Петербурге лицей № 59 и школа № 239 готовы к дистанционному обучению. С понедельника объявлено свободное посещение
Пока власти Петербурга решают, как быть с учебой полумиллиона школьников в разгар эпидемии коронавируса, полностью технически готовы к передаче знаний на расстоянии гимназия № 59 и лицей № 239. Об этом сообщили «Фонтанке» 15 марта руководители этих учебных учреждений.
Директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Протусевич также подчеркнул, что распоряжения из Смольного, согласно которому всех учеников и учителей необходимо перевести на дистанционную учебу в обязательном порядке, пока нет. Поэтому всех желающих школа примет. Что касается технических неполадок в соответствующей информационной системе, Протусевич отметил, что всегда можно найти какое-то решение и по-разному организовать удаленный режим работы.
Председатель совета академической гимназии № 56 Майя Пильдес в разговоре с журналистом «Фонтанки» также заявила о технической готовности школы и свободном посещении с понедельника. По её словам, те, кто придут в первый день учебы, получат задания до начала каникул и смогут физически не присутствовать в школе. Для тех детей и родителей, кто коронавируса не боится, до конца недели будет сохраняться возможность учиться в штатном режиме.
Городские власти всем школам Петербурга «порекомендовали» уйти на дистанционное обучение. Предполагается, что получать знания школьники будут через городской портал. «Фонтанка» составила подробную инструкцию по её использованию в материале «В понедельник все равно можно в школу. Инструкция родителям школьников».