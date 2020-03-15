Более 700 обитателей общежития СЗГМУ, которых проверяли на коронавирус, могут выйти на свободу в понедельник
В Петербурге обитатели общежития СЗГМУ им. Мечникова, запертые в общежитии вуза на проспекте Просвещения, могут покинуть его уже в понедельник, 16 марта. Как стало известно «Фонтанке», несколько анализов подряд у них отрицательные.
Проректор вуза Алексей Силин 15 марта подтвердил «Фонтанке», что сроки карантина подходят к концу и обсуждается решение о том, чтобы завершить его 16–17 марта.
Напомним, что под наблюдением в общежитии находились 728 человек. Карантин ввели после госпитализации из общежития первого заболевшего коронавирусом студента Рикардо.
За это время в городе заболели коронавирусом шесть человек, включая 10-летнюю девочку, вернувшуюся из Австрии и 55-летнего мужчину, прилетевшего из Италии.
В Петербурге введены серьезные ограничения на массовые мероприятия. Школьников могут перевести на дистанционное обучение.