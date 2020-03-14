В Москве на пикете против политических репрессий у здания ФСБ задержали 20 человек
В Москве на акции против политических репрессий у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке задержаны минимум 20 человек, в том числе правозащитник Лев Пономарев, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, несколько журналистов, которые освещали мероприятие. О количестве задержанных 14 марта сообщает «ОВД Инфо».
Сотрудники полиции просят собравшихся разойтись, поскольку акция не согласована с властями. Задержания начались сразу после того, как люди пришли на акцию. Она проходит под лозунгом «Обнулите сроки политзекам».
Накануне протест против поправок в Конституцию у Мариинского дворца завершился штрафами. За проведение публичного мероприятия без уведомления властей Октябрьский районный суд Петербурга за вечер 13 марта оштрафовал троих активистов.