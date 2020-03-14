Каршеринговые «Поло» у Castorama поджег сотрудник «Яндекс.Драйва», а «Мазду» на Стачек — обиженная любовница

Полиция нашла двух поджигателей автомобилей в Невском и Кировском районах Петербурга. Так они наказывали работодателя и бывшего возлюбленного.



Как сообщает региональное управление МВД 14 марта, в полицию с сообщением о поджоге владелец «Мазды» обратился 11 числа. Его машина расплавилась частично, повреждены багажник, задняя фара и бампер. Выяснилось, что поджигательница пришла к 192 дому по проспекту Стачек около 10 утра, облила автомобиль бензином и поспешила удалиться. Ее нашли через двое суток на улице Костюшко, и женщина объяснила мотивы — это была месть бывшему любовнику. Женщина на подписке о невыезде, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества.