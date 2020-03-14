Каршеринговые «Поло» у Castorama поджег сотрудник «Яндекс.Драйва», а «Мазду» на Стачек — обиженная любовница
Полиция нашла двух поджигателей автомобилей в Невском и Кировском районах Петербурга. Так они наказывали работодателя и бывшего возлюбленного.
Как сообщает региональное управление МВД 14 марта, в полицию с сообщением о поджоге владелец «Мазды» обратился 11 числа. Его машина расплавилась частично, повреждены багажник, задняя фара и бампер. Выяснилось, что поджигательница пришла к 192 дому по проспекту Стачек около 10 утра, облила автомобиль бензином и поспешила удалиться. Ее нашли через двое суток на улице Костюшко, и женщина объяснила мотивы — это была месть бывшему любовнику. Женщина на подписке о невыезде, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном повреждении имущества.
Нашелся и поджигатель двух автомобилей «Яндекс.Драйва», которые сгорели полностью на парковке возле строительного магазина Castorama на Дальневосточном проспекте ночью 12 марта. Оказалось, что причастен к поджогу сотрудник компании. Он заранее знал, куда и зачем едет, вышел из своей машины, облил рабочие автомобили бензином.
41-летний житель Петербурга задержан, меру пресечения ему пока не избрали. В конце 90-х годов его судили за неуставные отношения между военнослужащими и заведомо ложные показания. Еще через десяток лет он получил срок за разбой.