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13.03.2020 22:51
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«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока». Американский инвестбанк предупредил о «настоящем кризисе» летом

Кризис из-за коронавируса ударит по США и Европе к июлю и приведет к глобальной рецессии в мире. Об этом 13 марта пишет The Bell со ссылкой на отчет крупного американского инвестбанка JPMorgan.

По оценке аналитиков, ВВП США может потерять около 2% в первом квартале 2020-го и до 3% по втором. Евросоюз, по мнению инвестбанкиров, ждет спад на 1,8% и 3,3% соответственно.

«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока и замедления глобального роста экономики. Теперь ключевой вопрос заключается в том, сможем ли мы избежать продолжительного спада», — подчеркивают в JPMorgan.

Там также уточнили, что многое будет зависеть от действий правительств по всему миру по поддержке пострадавших от кризиса компаний.

Напомним, ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, от заболевания погибли 5088 человек.

По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.

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Комментарии (1)

Pilat
Тем ни менее курс бакса к лету видимо ничуть не пострадает.
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