«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока». Американский инвестбанк предупредил о «настоящем кризисе» летом

Кризис из-за коронавируса ударит по США и Европе к июлю и приведет к глобальной рецессии в мире. Об этом 13 марта пишет The Bell со ссылкой на отчет крупного американского инвестбанка JPMorgan.



По оценке аналитиков, ВВП США может потерять около 2% в первом квартале 2020-го и до 3% по втором. Евросоюз, по мнению инвестбанкиров, ждет спад на 1,8% и 3,3% соответственно.



«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока и замедления глобального роста экономики. Теперь ключевой вопрос заключается в том, сможем ли мы избежать продолжительного спада», — подчеркивают в JPMorgan.

