«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока». Американский инвестбанк предупредил о «настоящем кризисе» летом
Кризис из-за коронавируса ударит по США и Европе к июлю и приведет к глобальной рецессии в мире. Об этом 13 марта пишет The Bell со ссылкой на отчет крупного американского инвестбанка JPMorgan.
По оценке аналитиков, ВВП США может потерять около 2% в первом квартале 2020-го и до 3% по втором. Евросоюз, по мнению инвестбанкиров, ждет спад на 1,8% и 3,3% соответственно.
«Мы уже смирились с неизбежностью масштабного шока и замедления глобального роста экономики. Теперь ключевой вопрос заключается в том, сможем ли мы избежать продолжительного спада», — подчеркивают в JPMorgan.
Там также уточнили, что многое будет зависеть от действий правительств по всему миру по поддержке пострадавших от кризиса компаний.
Напомним, ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, от заболевания погибли 5088 человек.
По состоянию на 13 марта в петербургской больнице Боткина находятся 6 зараженных коронавирусом пациентов, о четверых стало известно сегодня. Трое петербуржцев, в том числе десятилетний ребенок, прилетели из Франции, Австрии и Германии. Еще одну зараженную привезли в больницу из областного Кудрово, но она уверяет, что не больна.