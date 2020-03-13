«Мне бы вообще хотелось, чтобы у нас таких не было». Вице-губернатор Ленобласти рассказал, куда повезут пациентов с подозрением на коронавирус

Правительство Ленинградской области решило, где будет размещать приезжающих из-за границы в условиях распространения коронавируса. Как пишет 13 марта 47news, жителей разместят на двухнедельный карантин в геронтологический центр в Глажево, дом-интернат в Лодейном Поле и районную больницу в Морозовке.



Об этом рассказал вице-губернатор региона Николай Емельянов. По его словам, учреждения смогут принять до 200 человек.



«Мне бы вообще хотелось, чтобы они не принимали людей с подозрением на коронавирус, чтобы у нас таких не было», - подчеркнул Емельянов.

