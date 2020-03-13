Из-за коронавируса в Исландии запретили собираться больше сотни и подходить друг к другу ближе, чем на два метра

Кроме того, с понедельника вводится запрет на организованные собрания более сотни человек. Все концерты, выставки и конференции будут отменены. Встречи с количеством участников меньше сотни разрешены, но при условии, что между людьми будет сохраняться дистанция не менее двух метров.

Министерство здравоохранения Исландии днем 13 марта объявило чрезвычайное положение и анонсировало усиление мер по сдерживанию коронавируса в стране, передает корреспондент «Фонтанки». С 16 марта в стране закрываются все университеты и колледжи, а начальные школы и детские сады переходят на особый режим работы.

13 марта в Исландии началось тестирование жителей на коронавирус по случайной выборке. По словам члена Пиратской партии Исландии Смаури МакКартни, до этого дня Исландия была на третьем месте в мире по соотношению количества тестов к населению, однако сегодня она займет лидирующую позицию. Планируется проводить 500 — 600 тестов в день.

Население Исландии составляет 385 000 человек, на сегодняшний день выявлено 126 зараженных коронавирусом, ещё 900 человек находятся в карантине. «Одна из причин того, что у нас так много зараженных, — это последствия масштабных проверок людей. У нас могло бы быть намного меньше официальных зараженных, если бы мы просто не проводили тестов, что, как мне кажется, является стратегией в некоторых странах», — заявил Смаури МакКартни.

Напомним, накануне парламент Исландии перешел на особый режим работы из-за коронавируса. Парламентариям разрешили присутствовать на заседаниях комитетов удаленно и запретили находиться в общем зале для голосований и обсуждений без необходимости.