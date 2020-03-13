За неделю у границ России покружили 28 иностранных самолётов и 4 беспилотника
Двадцать восемь самолётов-разведчиков и четыре беспилотника заметили у границ России за прошедшую неделю. Об этом сообщает 47news со ссылкой на официальное издание Минобороны «Красная звезда» 13 марта.
Самолёты-разведчики и беспилотники отслеживались радиолокационными станциями. Нарушения границ не допущено.
Неделей ранее у границ России засекли 25 иностранных разведывательных самолётов и 7 беспилотных летательных аппаратов.